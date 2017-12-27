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В соответствии с программой образовательного обмена между Министерством образования и науки Украины и Министерством человеческих ресурсов Венгрии на 2016-2018 годы венгерская сторона предоставила стипендии для украинских студентов для продолжения обучения в Венгрии, сообщает пресс-служба МОН.

Так, согласно такому распределению, 40 стипендий предоставлены по бакалаврским и магистерским программам по гуманитарным, обществоведческими, техническими и медицинскими направлениями подготовки; 20 – по магистерским программам полного цикла по техническим и медицинским направлениям; 40 – для обучения в аспирантуре в любой отрасли.

Программы обучения доступны на английском и венгерском языках, а некоторые программы предлагаются также на немецком и французском языках.

Для участия в программах необходимо подать заявку в Минобразования до 16 февраля 2018 года.

Напомним, Венецианская комиссия не поддержала претензии Венгрии к языковой статье украинского Закона «Об образовании».

Пресс-служба Министерства образования и науки со ссылкой на выводы Венецианской комиссии сообщила, что комиссия рекомендует Украине продолжить переходный период для применения языковой статьи закона «Об образовании». Сейчас закон определяет, что полноценно вступить в силу языковая статья должна в 2020 году.

МОН соглашается, что с педагогической точки зрения продолжения переходного периода является обоснованным, и полностью поддерживает эту рекомендацию.

Комиссия также отмечает, что Украина должна «максимально широко» использовать возможности пункта 4 статьи 7 закона об образовании, который предусматривает, что в учебных заведениях могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух или более языках – государственном языке, на английском языке и на других официальных языках Евросоюза. В МОН заявили, что планируют соблюсти и эту рекомендацию.

 
ForUm

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