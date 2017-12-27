В Киевской области задержана на взятке секретарь бюджетной комиссии одного из поселковых советов, которая получила незаконное вознаграждение в виде автомобиля и 5 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«Женщину-чиновника задержали после передачи второй части взятки, которую она получила в виде автомобиля Volkswagen Sharan и денежных средств в сумме 5 тысяч гривен. Первая часть взятки составляла 2 тысячи долларов и была получена злоумышленницей в ноябре текущего года», - сообщили в ведомстве.

Следствием установлено, что неправомерную выгоду чиновник потребовала от предпринимателя за содействие в принятии положительного решения председателем и членами исполкома поселкового совета о предоставлении разрешения на размещение двух МАФов на территории указанного поселка.

В настоящее время задержанному лицу готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины.