Текст законопроекта о Высшем антикоррупционном суде, внесенного в Верховную Раду Президентом Украины Петром Порошенко, обнародован на сайте парламента.



Так, согласно документу, Порошенко предлагает Верховной Раде предусмотреть круглосуточную охрану для судей антикоррупционного суда.

Жилье судьи оборудуется охранной сигнализацией и тревожными кнопками тревожной сигнализации.

В случае угрозы жизни или здоровью судьи антикоррупционного суда, членов его семьи Служба судебной охраны обеспечивает временное размещение таких лиц в местах, гарантирующих их безопасность.

Служебные помещения суда также оснащаются современными средствами безопасности.

Судьи антикоррупионного суда подлежат проверке на полиграфе и мониторингу их добропорядочности.

Отказ судьи от прохождения психофизиологического исследования на полиграфе влечет его увольнение.

Судьей антикоррупионного суда может стать гражданин Украины не моложе 35 лет, имеющий значительный опыт антикоррупционной работы в международных организациях или международных судебных учреждениях, стаж работы в должности судьи, адвоката или научный стаж.

Не могут быть назначены судьями Высшего антикоррупционного суда лица, которые в течение 10 лет, предшествующих назначению, работали в правоохранительных органах (в том числе НАБУ и САП) или занимали политические должности.

Президент внес в Верховную Раду проект закона об антикоррупционном суде 23 декабря.