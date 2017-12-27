За 2017 безвозвратные потери Вооруженных сил Украины составляют почти две сотни военнослужащих. Об этом говорится в ответе Генштаба ВСУ на запрос ВВС Украина.

В сообщении указывается, что по состоянию на 18 декабря безвозвратные потери украинской армии в нынешнем году составляют 191 военнослужащий. Безвозвратные потери включают в себя погибших в боях, пропавших без вести и пленных.

Еще 174 бойцов были ранены.

В целом санитарные потери украинской армии в 2017 году (раненые, травмированные и больные) составляют 1265 военнослужащих.

Также в Генштабе добавляют, что в течение 2017 года на контрактную службу в ВСУ вступило 35 тыс. 220 человек.

В конце октября в Генштабе сообщали об общих потерях украинской армии от начала АТО в апреле 2014 года.

«По состоянию на 28.10.2017 года, с начала проведения АТО боевые потери составили 10 710 военнослужащих Вооруженных сил Украины, из них безвозвратные 2333, санитарные - 8377 (раненые и травмированные в результате боевых действий)», - говорилось в том сообщении Генштаба.