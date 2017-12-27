Сотрудники Раздельнянской местной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого в убийстве матроса Военно-морских сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Так, в сентябре 2017 после получения и исследования результатов судебной экспертизы правоохранители сообщили о подозрении гражданину в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК Украины.

«Указанный гражданин подозревается в убийстве матроса по неосторожности, что произошло в селе Егоровка в августе текущего года», - заявили в прокуратуре.

В настоящее время по ходатайству прокуратуры подозреваемый находится под стражей.

Как сообщал ForUm, трагедия произошла 11 августа.

Советник начальника Генштаба ВСУ Алена Вербицкая уточнила, что матрос находился в законном увольнении, вместе с семьей отмечал свой 33-й день рождения. Около 19 часов к нему на своем автомобиле заехал знакомый — гражданин Злой В.И. 1976 года рождения. Через несколько минут они уехали в неизвестном направлении, и с того момента Шейхова живым больше никто не видел. В 23:50 сельский врач обнаружил возле ворот своего дома труп матроса.

«При осмотре тела представителями Национальной полиции были выявлены множественные ссадины на теле и голове, переломы носа и черепа. Даже на ощупь чувствовалось, что сломано как минимум два ребра. Тело военнослужащего было доставлено в морг бюро судебно-медицинских экспертиз г. Раздельная, где проведено вскрытие тела и, по предварительной информации судебно-медицинского эксперта местного морга, смерть Шейхова А.А. наступила в связи с тем, что он захлебнулся рвотной массой. О вышеупомянутых телесных повреждениях, которые являются несовместимыми с жизнью, и речи не идет, — написала она на своей странице в Facebook. — Вполне возможно, что такой вывод эксперта обусловлен тем, что Злой В.И. является бывшим сотрудником органов МВД и приходится сыном бывшему председателю Егоровского совхоза».

В отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области заявили, что проведенная в Одессе повторная экспертиза показала: гибель Шейхова наступила от алкогольной интоксикации, а не от травм, в числе которых переломы ребер. Отмечалось, что в Одесском областном бюро судебно-медицинских экспертиз проведена повторная комиссионная экспертиза тела погибшего военнослужащего. По заключению этих экспертов, предварительно было установлено, что обнаруженные на теле погибшего ссадины и травмы не являются причиной его смерти.

