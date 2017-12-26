В Минобороны РФ заявили, что развитие военной инфраструктуры у границ с Украиной станет приоритетом для армии России. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил сегодня на селекторном совещании.

По его словам, у военного ведомства РФ впереди «много работы», и об этом говорил президент РФ Владимир Путин.

«Помимо этого, в конце года мы также посмотрим итоги выполнения поручений президента РФ, данных как указами 2012 года, так и, безусловно, те поручения, которые давались им на майских и ноябрьских совещаниях в Сочи, которых прошло уже десять, и по большей части они касаются перевооружения армии. Но и, конечно, есть серьезные поручения по освоению отдельных регионов. В данном случае, я говорю об Арктике, я говорю об островной части на востоке (РФ) и, безусловно, все, что связано с укреплением наших западных границ», - сказал Шойгу, сообщает УНИАН.

Он подчеркнул, что уже «проделана большая работа, связанная с размещением соединений». «И здесь я не могу не отметить активную работу и командующих округами, и строителей, и, безусловно, тех, кто занимался размещением дивизий», - сказал Шойгу.

Также он сообщил, что Минобороны РФ вышло на оснащение современным вооружением на 59,5%, на исправность вооружения на уровне 94%.

Напомним, ранее первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак заявил, что Россия вдоль границы с Украиной, на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму развернула военный контингент численностью 60 тысяч человек.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что Россия создает мощную военную инфраструктуру вдоль границы с Украиной и может начать широкомасштабные боевые действия по приказу из Кремля в любой момент.