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Россия создает мощную военную инфраструктуру вдоль границы с Украиной и может начать широкомасштабные боевые действия по приказу из Кремля в любой момент.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на заседании Комиссии Украина-НАТО, сообщает пресс-служба СНБО.

Турчинов выступил с докладом о ситуации на востоке Европы и вариантах ее развития, противодействии гибридной агрессии России, а также проинформировал о первоочередных мерах, направленных на укрепление безопасности Украины.

«Россия создает мощную военную инфраструктуру вдоль границы с Украиной и может начать широкомасштабные боевые действия против нашего государства по приказу из Кремля в любой момент. Причем решение Путина не будет зависеть от действий Украины. Наоборот, гораздо более важным фактором для начала внешнеполитических и военных авантюр Российской Федерации является развитие внутриполитической ситуации в России», - сказал Турчинов.

 «Мирные города Украины превращены россиянами на полигон для испытания современных видов боевой техники и вооружения», - добавил он.

При этом секретарь СНБО Украины отметил, что «на Донбассе действуют не повстанческие формирования, а российские вооруженные формирования и оккупационная администрация РФ». По его словам, Россия развернула на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей мощную военную группировку, которая является составляющей 8-й общевойсковой армии Южного военного округа Вооруженных сил РФ.

Как сообщал ForUm, Турчинов находится с визитом в штаб-квартире НАТО.
ForUm

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