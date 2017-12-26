Президент Петр Порошенко поручил правительству предоставить освобожденным украинцам и их семьям материальную помощь для того, чтобы облегчить их адаптацию.

Представители Украины в переговорах по обмену заложников вылетели на Донбасс.

Глава «ДНР» Александр Захарченко заявил о «помиловании» удерживаемых лиц, подлежащих предстоящему обмену с украинской стороной.

Количество пленных на Донбассе возросло до 170 человек.

Сегодня утром на столичном Крещатике неизвестные украли из магазина 40 шуб.

Лидер «Руху новых сил» Михаил Саакашвили не будет участвовать в допросе в Службе безопасности Украины, поскольку повестку ему предоставили с нарушением.

За минувшие сутки российско-террористические войска 2 раза нарушили режим тишины, в результате вражеских обстрелов ни один украинский военный пострадал.

С начала 2017 года в ходе проведения специальных операций были убиты шесть полицейских, заявил глава Нацполиции Сергей Князев

Правоохранители заблокировали в Украине более тысячи «групп смерти» в социальных сетях.

Брюссель мог бы начать выстраивать взаимоотношения с Украиной и Турцией, опираясь на новую модель, сформированную по итогам выхода Великобритании из Европейского Союза, считает министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

Соломенский суд Киева отменил обязательство сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра носить электронный браслет контроля.

Центризбирком РФ разрешил телеведущей Ксении Собчак открыть специальный счет для формирования избирательного фонда, дав зеленый свет ее официальной предвыборной кампании.

Завершен четвертый этап дополнительной капитализации ПАО КБ «ПриватБанк».