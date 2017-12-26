Центризбирком РФ разрешил телеведущей Ксении Собчак открыть специальный счет для формирования избирательного фонда, дав зеленый свет ее официальной предвыборной кампании.
После открытия счета она сможет начать сбор подписей избирателей в свою поддержку, сообщает РИА Новости.
Кроме того, ЦИК зарегистрировал троих уполномоченных представителей партии «Гражданская инициатива», а также уполномоченного самой Собчак по финансовым вопросам.
25 декабря Центральная избирательная комиссия РФ отказалась регистрировать политика Алексея Навального кандидатом в президенты России.
Напомним, телеведущая Ксения Собчак 18 октября объявила, что выдвинет свою кандидатуру на выборах президента 2018 года. Она назвала себя кандидатом «Против всех».
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