В результате ДТП с автобусом у метро «Славянский бульвар» на западе Москвы погибли 4 человека.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского департамента здравоохранения.
«В результате ДТП на Кутузовском проспекте пострадало 15 человек. Из них 4 человека скончались на месте. Девять пострадавших госпитализированы в НИИ им. Склифосовского, Боткинскую больницу, ГКБ № 67 им. Ворохобова, больницу им. Юдина и детскую городскую больницу им. Сперанского», — сообщили в департаменте.
По данным ведомства, двоим пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте. Для эвакуации пострадавших была задействована санитарная авиация. Медицинская помощь оказывается в полном объеме.
Напомним, 25 декабря в Москве автобус протаранил толпу людей и въехал в подземный переход на станции метро «Славянский бульвар».
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