также в разделеМир
Еще одна страна переносит посольство в Иерусалим 24
В Москве автобус въехал в подземный переход, есть жертвы 57
В РФ заявили об «иностранном вмешательстве» в выборы 30
Siemens не доказал, что был обманут с турбинами 55
Российские пранкеры разыграли постпреда США при ООН 98
Лидер коммунистов России отказался участвовать в выборах президента 100
Премьер Испании отказался встречаться с Пучдемоном 75
В 2017 году в мире убили 42 журналистов 31
Сепаратисты получили абсолютное большинство в парламенте Каталонии 64
Сталлоне обвинили в изнасиловании 27-летней давности 66
Генассамблея ООН призвала не признавать Иерусалим столицей Израиля 77
Полиция не считает наезд авто на людей в Мельбурне терактом 58
Дуда подписал скандальные законы по судебной реформе 42
Болгария приостановила соглашение с РФ о модернизации «МиГ» из-за Украины 159
В Мельбурне автомобиль врезался в толпу, есть пострадавшие 37
В Каталонии проходят досрочные парламентские выборы 65
США внесли Кадырова в «список Магнитского» 35
Еврокомиссия запускает процедуру санкций против Польши 56

В результате ДТП с автобусом у метро «Славянский бульвар» на западе Москвы погибли 4 человека.  

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского департамента здравоохранения.                                           

«В результате ДТП на Кутузовском проспекте пострадало 15 человек. Из них 4 человека скончались на месте. Девять пострадавших госпитализированы в НИИ им. Склифосовского, Боткинскую больницу, ГКБ № 67 им. Ворохобова, больницу им. Юдина и детскую городскую больницу им. Сперанского», — сообщили в департаменте.

По данным ведомства, двоим пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте. Для эвакуации пострадавших была задействована санитарная авиация. Медицинская помощь оказывается в полном объеме.

Напомним, 25 декабря в Москве автобус протаранил толпу людей и въехал в подземный переход на станции метро «Славянский бульвар».

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги