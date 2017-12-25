В результате ДТП с автобусом у метро «Славянский бульвар» на западе Москвы погибли 4 человека.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского департамента здравоохранения.

«В результате ДТП на Кутузовском проспекте пострадало 15 человек. Из них 4 человека скончались на месте. Девять пострадавших госпитализированы в НИИ им. Склифосовского, Боткинскую больницу, ГКБ № 67 им. Ворохобова, больницу им. Юдина и детскую городскую больницу им. Сперанского», — сообщили в департаменте.

По данным ведомства, двоим пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте. Для эвакуации пострадавших была задействована санитарная авиация. Медицинская помощь оказывается в полном объеме.

Напомним, 25 декабря в Москве автобус протаранил толпу людей и въехал в подземный переход на станции метро «Славянский бульвар».