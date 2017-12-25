24 декабря радиолюбители заметили, что на волнах самой таинственной в России радиостанция «УВБ-76» (неофициальное название — «жужжалка») примерно в 21:00 по московскому времени кто-то включил рэп на русском языке, а через несколько минут — зацикливание криков «Слава Украине», сообщает Tjournal.ru.

После этого станция прекратила вещание. На ее волнах пользователи не услышали привычный им гудок, означающий работу станции.

По словам слушателей, 25 декабря станция возобновила вещание.

Кто взломал станцию и по какой причине — неизвестно.

Предназначение «УВБ-76» никому не известно. Считается, что сигнал идет с военного городка Поварово, а станция является военной. Она изредка транслирует российские имена и цифры, а на выходе получается код. Последний раз она «говорила» 17 декабря.