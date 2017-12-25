В Москве на Можайском шоссе автобус протаранил толпу людей и въехал в подземный переход на станции метро «Славянский бульвар».

По данным полиции, в аварии погибли пять человек, еще пятнадцать пострадали. Водителя задержали, его отвезли в отдел полиции для разбирательств, сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства в правоохранительных органах, рассматриваются две версии: автобус могла «подрезать» другая машина или у него отказали тормоза. Он добавил, что версия теракта не рассматривается.

По предварительной информации, автобус принадлежал одинцовской транспортной компании, написал в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.