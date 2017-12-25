В Киеве на Майдане Незалежности под Стелой Независимости собрались участники акции с требованием справедливого приговора для руководителя «титушек» Юрия Крысина, причастного к избиению «майдановцев» и убийству журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия.

Как сообщает «Украинская правда», начало акции было запланировано на 14:00, в возле Стеллы собралось около 200 человек, несмотря на непогоду.

Среди присутствующих - нардеп от БПП Мустафа Найем, его брат, юрист Маси Найем, нардепы Борислав Береза и Сергей Лещенко, экс-глава Минмолодьспорта (2014 г.) Дмитрий Булатов, нардеп от Батькивщины Игорь Луценко, участники АТО, активисты, журналисты и блогеры.

Как отмечал Маси Найем, дело в отношении Крысина по ст. 115 УК было дважды закрыто прокурором ГПУ Е.Красножоном летом 2014 года с формулировкой о нанесении легких телесных повреждений Крысиным и его единомышленниками. При этом прокуратура уже имела все видео, которое доказывало последовательность и согласованность действий нападавших на «майдановцев» вместе с Крысиным и Алиевым, который стрелял в Веремия.

Как сообщал ForUm, причастному к убийству журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия дали 2 года условно.

Генпрокуратура готовит апелляционную жалобу на приговор суда.

Национальный союз журналистов Украины потребовал от Президента Петра Порошенко, генпрокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова дать политическую и правовую оценку действиям сотрудников МВД и ГПУ, а также решению Шевченковского районного суда по делу об убийстве Веремия