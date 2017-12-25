также в разделеСтолица
Газ в дома у обрушившейся в Киеве стены обещают дать завтра 14
Полиция назвала самый криминогенный район Киева 42
В Киеве рухнувшая стена завалила два авто 45
Киевляне собрались на «Кофе на Крещатике» 134
Кличко обещает отремонтировать 10 парков в Киеве в 2018 году 33
В Киеве ожидается сильный ветер 56
Киевлянам обещают бесперебойную работу транспорта на праздники 40
В Киеве водитель сбежал с места смертельного ДТП 62
Киевлян просят убрать авто с обочин дорог 57
Кличко показал на видео, как Киев изменился за год 171
Не растерялся: В Киеве понятой во время обыска украл 20 тысяч 139
В Киеве неизвестные разгромили «наливайку» 95
В Киевсовете во время заседания обвалился потолок 57
Киевсовет просит Раду запретить полиэтиленовые пакеты 112
В Киеве похолодает и снова пойдет снег 62
В столице зажгли главную елку страны 120
Кличко уволил первого замглавы КГГА 46
Депутата, скрывшего покупку авто за почти миллион, оштрафовали на 1,7 тысячи 60

В Киеве на Майдане Незалежности под Стелой Независимости собрались участники акции с требованием справедливого приговора для руководителя «титушек» Юрия Крысина, причастного к избиению «майдановцев» и убийству журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия. 

Как сообщает «Украинская правда», начало акции было запланировано на 14:00, в возле Стеллы собралось около 200 человек, несмотря на непогоду.

Среди присутствующих - нардеп от БПП Мустафа Найем, его брат, юрист Маси Найем, нардепы Борислав Береза и Сергей Лещенко, экс-глава Минмолодьспорта (2014 г.) Дмитрий Булатов, нардеп от Батькивщины Игорь Луценко, участники АТО, активисты, журналисты и блогеры.

Как отмечал Маси Найем, дело в отношении Крысина по ст. 115 УК было дважды закрыто прокурором ГПУ Е.Красножоном летом 2014 года с формулировкой о нанесении легких телесных повреждений Крысиным и его единомышленниками. При этом прокуратура уже имела все видео, которое доказывало последовательность и согласованность действий нападавших на «майдановцев» вместе с Крысиным и Алиевым, который стрелял в Веремия. 

Как сообщал ForUm, причастному к убийству журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия дали 2 года условно. 

Генпрокуратура готовит апелляционную жалобу на приговор суда. 

Национальный союз журналистов Украины потребовал от Президента Петра Порошенко, генпрокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова дать политическую и правовую оценку действиям сотрудников МВД и ГПУ, а также решению Шевченковского районного суда по делу об убийстве Веремия
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги