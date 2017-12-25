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Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не отправит в Крым своих представителей для наблюдения за ходом президентских выборов в РФ в 2018 году. По политическим соображениям на полуостров не приедет и мониторинговая миссия Евросоюза, пишут Известия.

Но, по словам главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, за голосованием проследят депутаты национальных парламентов ряда европейских стран.

В БДИПЧ ОБСЕ на прошлой неделе объявили, сколько специалистов будут наблюдать за ходом голосования на президентских выборах в России в 2018 году. Речь идет о миссии в 500 человек. Однако в Крым представители этой организации не поедут.
ForUm

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