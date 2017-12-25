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Мобильные комплексы биометрического контроля в местах, где есть потенциальная возможность нелегального пересечения границы, заработают с 27 декабря.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

«Для информации потенциальным нарушителям государственной границы между РФ и Украиной. С 27-го декабря 2017 года будут введены в действие мобильные комплексы биометрического контроля в местах вероятного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистами», - написал он в Facebook.

Напомним, 1 сентября Президент Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решение СНБО, согласно которому с 1 января 2018 года граждан из стран, представляющих риски для Украины, будут пропускать только по биометрическим паспортам, у тех, у кого их нет, должны быть зафиксированы биометрические данные.

21 декабря Государственная пограничная служба Украины презентовала в столичном аэропорту «Киев» систему фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства.
ForUm

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