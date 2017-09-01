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Украина вводит с 1 января 2018 года правила пересечения границы для граждан из стран, которые составляют риски для Украины, по биометрическим паспортам. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время общения с представителями средств массовой информации в ходе рабочей поездки в Харьковскую область, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«В ближайшие часы должно быть обнародовано решение СНБОУ, которым предусматривается, что начиная с 1 января 2018 пересечение границы из стран, которые составляют риски для Украины, должно осуществляться по биометрическим паспортам. У тех, у кого их нет, должны быть зафиксированы биометрические данные на границе», - отметил Президент.

Перечень соответствующих стран утверждается Кабинетом Министров Украины.

Глава государства сообщил, что ускоренными темпами создается система фиксации биометрических данных в пунктах пропуска через государственную границу.

«Это не значит, что будет запрет, но при пересечении границы пункты пропуска должны быть оснащены соответствующим оборудованием и будет обеспечение фиксация этих биометрических данных», - подчеркнул Глава государства.

По словам Президента, процедура будет проходить в три этапа: первый – человек может подать предварительное уведомление о том, что он собирается в Украину и пересечь границу, соответственно – база данных и пограничники будут к этому готовы. Второй – непосредственная фиксация данных на границе, биометрического паспорта, или биометрических данных, и третий – фиксация человека в месте, где он планирует находиться.

«Считаю, что это распространенная практика. В условиях, когда страна является объектом военной агрессии со стороны РФ, эта практика вполне оправдана», - сказал Глава государства.

Порошенко отметил, что «это позволит полноценно заработать единой национальной системе биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства».

Президент подчеркнул, что в реализации этого комплекса мероприятий важная роль отводится Центрам предоставления админуслуг. Для этого будет осуществлено расширение мощностей существующих центров и строительство новых, в первую очередь вблизи мест расположения контрольных пунктов въезда-выезда.

Как ранее сообщал ForUm, Турчинов заявил, что Госпогранслужба Украины готовится к пропуску граждан РФ по биометрическим паспортам, а также к отбору у них биометрических данных.
ForUm

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