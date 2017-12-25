Российские СМИ сообщили о якобы обращении военнослужащего Вооруженных сил Украины к российским пограничникам в Брянской области с просьбой о предоставлении ему статуса беженца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пограничное управления ФСБ России по региону.

«Военнослужащий Украины обратился за получением статуса беженца в Российской Федерации. Свою просьбу он озвучил сотрудникам российской погранслужбы в одном из пунктов пропуска в Брянской области», - отметили в пресс-службе.

Как рассказал сам военный, в ВСУ он служил по контракту и самовольно оставил часть. Свой проступок военнослужащий объяснил неуставными взаимоотношениями в украинской воинской части.

В Генштабе ВСУ опровергли это сообщение.

«Информация о том, что якобы украинский военнослужащий обратился к российским пограничникам с просьбой предоставить ему статус беженца, не соответствует действительности. Военнослужащие Вооруженных сил Украины верны присяге украинскому народу и своему конституционному долгу», - подчеркнули в Генштабе.