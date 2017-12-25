также в разделеОбщество
Медведчук заявляет: договоренность об обмене 27 декабря достигнута 82
Геращенко подтвердила, что обмен пленными состоится 27 декабря 30
Крымчан будут штрафовать за авто на украинских номерах 33
СМИ: Приговор Зайцевой могут значительно смягчить 77
Зубко назвал трудовую миграцию крупнейшей угрозой после войны 85
Новое перемирие пока не принесло тишину на Донбасс, ранен один военный 26
Выборы в ОТГ: Почти сотня заявлений о нарушениях, открыто 13 дел 38
Медведчук и руководители ОРДЛО в резиденции патриарха Кирилла согласовали дату и место обмена «306 на 74» 85
Боевики сегодня планируют испытать взрывчатку в Макеевке 36
Украина впервые официально празднует католическое Рождество 39
Биометрический контроль на границе с РФ заработает до Нового года 57
Российские ученые обвинили главу ФСБ в оправдании сталинских репрессий 91
МВД: Яценюк может перемещаться по всему миру 78
Замглавы Запорожского облсовета отправили под домашний арест 58
Уволен пятый судья по делу Штепы 88
СЦКК: Боевики распространяют фейки о якобы обстрелах ВСУ 128
Заробитчане едут домой: на границе с Польшей и Словакией – километровые очереди 151
В ОБСЕ раскритиковали условный приговор по делу Веремия 43

Российские СМИ сообщили о якобы обращении военнослужащего Вооруженных сил Украины к российским пограничникам в Брянской области с просьбой о предоставлении ему статуса беженца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пограничное управления ФСБ России по региону.

«Военнослужащий Украины обратился за получением статуса беженца в Российской Федерации. Свою просьбу он озвучил сотрудникам российской погранслужбы в одном из пунктов пропуска в Брянской области», - отметили в пресс-службе.

Как рассказал сам военный, в ВСУ он служил по контракту и самовольно оставил часть. Свой проступок военнослужащий объяснил неуставными взаимоотношениями в украинской воинской части.

В Генштабе ВСУ опровергли это сообщение.   

«Информация о том, что якобы украинский военнослужащий обратился к российским пограничникам с просьбой предоставить ему статус беженца, не соответствует действительности. Военнослужащие Вооруженных сил Украины верны присяге украинскому народу и своему конституционному долгу», - подчеркнули в Генштабе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

34
Теги