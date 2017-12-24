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В центре Киева на Майдане Незалежности проходит акция «Кофе на Крещатике», организованная противниками еженедельных митингов Саакашвили.

Как сообщает Украинская правда, на акции присутствует и Алексей Петров – военный, призвавший выйти на акцию. Также на Майдане присутствуют другие военные.

Участники акции принесли с собой чай и печенье, общаются.

Всего на мероприятие собрались несколько сотен человек.

Представители Нацкорпуса повесили на стенах ТЦ «Глобус» плакат с надписью «Мишу в Грузию, Петю в Гагаузию». Однако на этих участников акции собравшиеся на площади возле Стеллы, не обратили особого внимания, назвав их провокаторами. 
ForUm

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