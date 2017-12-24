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Президент Петр Порошенко заявляет, что США приняли долгожданное и важное решение о предоставлении Украине летального оборонительного оружия.

Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

«Как и договаривались с президентом Трампом, без лишнего шума, спокойно, Украина получит летальное оборонительное оружие из США», - написал он.

Президент отметил, что это «принципиальное и долгожданное решение Американской администрации было подтверждено во время разговора с госсекретарем Рексом Тиллерсоном».

«Благодарен за лидерство президента Дональда Трампа, четкую позицию всех наших американских друзей и решительную двухпартийную поддержку Украины. Такой шаг в тандеме с усилением санкций против России – достойный ответ на продолжение оккупации украинской территории, невыполнение Москвой своих обязательств, и продолжение накачки Донбасса тяжелым оружием», - подчеркнул Порошенко.

«Американское оружие в руках украинских воинов – не для наступления, а для решительного отпора агрессору, защиты украинских воинов и мирного населения, а также эффективной самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это также трансатлантическая прививка от российского вируса агрессии. Украина победит», - резюмировал Порошенко. 
ForUm

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