Сегодня, около 11:30 члены незаконных вооруженных формирований совершили обстрел в сторону позиций Вооруженных сил Украины на Светлодарской дуге, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Вооруженная провокация из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП была осуществлена ​​с неподконтрольного украинскому правительству населенного пункта Калиновка. Огонь силы АТО не открывали», - сообщили в штабе.

По данным разведки штаба АТО боевики накопили запасы боеприпасы, которые скрыты неподалеку линии боевого столкновения на разных направлениях.

«Такие действия боевиков и их кремлевских кураторов свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей», - отмечается в сообщении.

Все это проходит, несмотря на то, что ОБСЕ постоянно осуществляет контроль за соблюдением перемирия.

20 декабря Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о новом режиме тишины в зоне АТО с полуночи 23 декабря.