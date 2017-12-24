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В аэропорту Женевы (Швейцария) по запросу России задержали бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Об этом сообщает пресс-секретарь политика Ольга Лаппо в Facebook. 

«Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России – по всем уже известным абсурдным обвинениям в участии в боевых действиях в Чечне», - написала она.

По словам Лаппо, после 10-минутных выяснений Яценюка отпустили, предупредив, что аналогичная процедура возможна и при вылете.

Как известно, Генеральная прокуратура Российской Федерации считает, что Яценюк воевал в Чечне.

По данным Следственного комитета РФ, Яценюк участвовал в составе УНА-УНСО в боевых действиях против российских военнослужащих в Чечне в 1990-е годы.

 7 марта Ессентукский городской суд (Россия) заочно взял под стражу бывшего премьер-министра Украины.

Министр внутренних дел Арсен Аваков просил Интерпол отклонить запрос России об объявлении Яценюка в международный розыск.

В сентябре российские следователи обвинили Яценюка в участии в боевых действиях в Приднестровье в 1992 году. 
ForUm

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