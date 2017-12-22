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Президент Украины Петр Порошенко обсудил с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном обострение ситуации на Донбассе из-за увеличения количества обстрелов со стороны российских боевиков и вывод российских офицеров из состава совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.

Телефонный разговор состоялся в пятницу вечером, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Порошенко и Тиллерсон также скоординировали позиции по миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса.

Президент поблагодарил за продолжение санкций против России, последовательную поддержку Вашингтоном укрепления обороноспособности Украины и резолюции ООН по Крыму. Тиллерсон подчеркнул, что США будут и впредь поддерживать Украину.

Собеседники также обсудили прогресс украинских реформ. Глава Украинского государства проинформировал о разблокировании процесса создания антикоррупционного суда.
ForUm

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