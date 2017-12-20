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Первые уголовные дела Государственное бюро расследований откроет в конце следующего года. Такой прогноз на брифинге в Киеве сделал недавно назначенный директором ведомства Роман Труба.

«Приложим максимум усилий, чтобы это произошло раньше», - отметил чиновник.

Труба заверил, что «пристальное внимание» будет уделяться расследованию преступлений, совершенных именно нынешними чиновниками, сообщает LIGA.net.

Кроме того, он предложил внести изменения в законодательство с тем, чтобы дать полномочия ГБР на проведение оперативно-розыскной деятельности.

При этом глава бюро отметил, что будет настаивать на том, чтобы «начать работу с чистого листа» и не забирать производства, которые находятся в других правоохранительных органах.

По его словам, до открытия первых дел нужно решить вопрос с помещением для центрального аппарата ГБР и формированием профессиональной команды. Труба также отметил, что в состав центрального аппарата бюро войдут 19 отделений и управлений, семь территориальных управлений, академия и научно-исследовательский институт.

Как известно, 12 ноября 2015 года Верховная Рада приняла закон о создании Государственного бюро расследований.

16 ноября 2017 года директором ГБР избран Роман Труба.
ForUm

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