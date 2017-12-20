В Кремле не согласны с формулировками резолюции Генассамблеи ООН по ситуации с правами человека в аннексированном Крыму и считают их неправильными.

«Мы считаем неправильными эти формулировки и не согласны с ними», - сказал спикер президента России Дмитрий Песков, передает Радио Свобода.

Песков не уточнил, какие именно формулировки резолюции считают «неправильными» в Кремле.

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН 19 декабря окончательно одобрила резолюцию «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)». В результате голосования, 70 стран выступили «за» принятие документа, 26 - против и 76 воздержались. Против резолюции выступили Армения, Беларусь, Россия, Сирия, Зимбабве и другие страны.

В документе содержится требование к России выполнить временные меры рекомендаций Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму и обеспечить обучение на украинском и крымскотатарском языках на полуострове.