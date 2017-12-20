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Председатель Государственного бюро расследований Роман Труба уверяет, что прошел люстрационную проверку, когда служил в органах Генеральной прокуратуры.

Об этом он сказал на брифинге в среду, отвечая на вопросы журналистов.

«Такая проверка была проведена в 2015 году силами ГПУ, и было вынесено заключение, что я не подпадаю под действие этого закона», - сказал Труба, передает Украинская правда.

Относительно своего увольнения из рядов Генпрокуратуры глава ГБР отметил следующее.

«На начало 2015 года состоялась смена руководства Генеральной прокуратуры. У нового генерального прокурора (Юрий Луценко, - ред.) было свое видение формирования коллектива: ключевые должности занимали лица, приближенные к нему. Я не входил в такую ​​команду, поэтому написал заявление об увольнении из органов прокуратуры», - заявил он.

Относительно своего назначения на должность главы ГБР Труба отметил, что 14 ноября 2017 он проходил окончательное собеседование, на котором дал утвердительный ответ о готовности участвовать в отборе на эту должность.

Напомним, директор департамента по вопросам люстрации министерства Анастасия Задорожная сообщила, что Министерство юстиции обратилось в Администрацию Президента с письмом о проведении люстрационной проверки в отношении нового директора ГБР, поскольку он такую ​​проверку не проходил.

Труба был избран директором Государственного бюро расследований 16 ноября 2017 года.
ForUm

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