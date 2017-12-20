Европейский Союз признает продолжение выполнения критериев визовой либерализации Украиной, однако в свете последних событий требует немедленных действий для обеспечения полноценной имплементации и устойчивости реформ. Об этом говорится в первом отчете Еврокомиссии в рамках нового механизма приостановления безвизовых режимов.

В отчете Еврокомиссия заявляет, что такие события как введение жестких сроков давности досудебных расследований, раскрытие Генпрокуратурой в конце ноября информации о расследованиях Национального антикоррупционного бюро серьезно подрывают способность НАБУ проводить расследования, сообщает «Европейская правда».

Кроме того, в ЕС отметили, что законопроект, который позволяет парламенту увольнять руководителей антикоррупционных институтов, хотя и был удален с повестки дня, но остается зарегистрированным.

«В целом критерии визовой либерализации продолжают выполняться. Однако, учитывая последние события, нужно предпринять немедленные действия с целью обеспечить полную имплементацию и стабильность уже осуществленных реформ, в частности, в контексте антикоррупционных требований», - говорится в отчете.

В своем отчете Еврокомиссия выдвинула шесть требований к Украине:

- усиление сотрудничества с институтами ЕС для предотвращения рисков нерегулярной миграции;

- проведение кампании по информированию об обязанностях и правах в рамках безвизового режима;

- обеспечение независимости, эффективности и устойчивости антикоррупционных реформ, в частности путем создания независимого и специализированного высшего антикоррупционного суда в соответствии с заключением Венецианской комиссии и украинским законодательством;

- немедленно восстановление авторитета НАПК и создание эффективной системы верификации электронных деклараций;

- отмена поправки относительно электронного декларирования доходов антикоррупционных активистов;

- активизация усилий по борьбе с организованной преступностью, в том числе путем выделения достаточных ресурсов на Национальную полицию.

Совет ЕС утвердил новый механизм приостановления безвизовых режимов с третьими странами в феврале этого года. В документе прописано пять причин, по которым возможно приостановление безвиза. Четыре из них касаются миграции. ЕС оставляет за собой право вернуть визы для любой страны, которая становится источником миграционной угрозы. Пятая причина для возможной отмены безвиза - откат в проведении реформ.

Как сообщал ForUm, 6 декабря лидеры фракций «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» Артур Герасимов и Максим Бурбак зарегистрировали законопроект »О внесении изменений в некоторые законы относительно обеспечения парламентского контроля» (регистрационный номер 7362).

Изменениями предусмотрено, что Верховная Рада может выразить недоверие директору Государственного бюро расследований, заместителю генерального прокурора - руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры, директору Национального антикоррупционного бюро, члену Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, что влечет за собой отставку с должности. При этом отмечается, что вопрос о выражении недоверия может быть внесен на рассмотрение парламента Президентом, Кабинетом Министров и по предложению не менее трети народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады, то есть не менее 150 народных депутатов.

Позже стало известно, что законопроект снят с повестки дня Рады.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила, что договорилась с Президентом Украины Петром Порошенко о необходимости сохранения независимости и повышения оперативного потенциала Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры.