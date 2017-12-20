Глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что движение на автодороге Киев-Одесса на границе Киевской и Черкасской областей частично восстановлено. Об этом сообщается в Twitter Министерства внутренних дел.

«Глава Национальной полиции заявил, что движение на автодороге Киев-Одесса на границе Киевской и Черкасской областей частично восстановлено в обоих направлениях», – говорится в сообщении.

Напомним, на участке автодороги Киев-Одесса между Белой Церковью Киевской области и Жашковом Черкасской области в результате обледенения дорожного полотна образовалась пробка общей протяженностью 7,5 км.

Министр внутренних дел Арсен Аваков для разрешения ситуации направил на место главу Нацполиции Сергея Князева и главу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина.