также в разделеПроисшествия
В Николаеве пешеходный мост оторвался от берега 43
Огромную пробку на трассе Киев-Одесса сняли с высоты птичьего полета 690
За сутки в Украине произошло 1315 ДТП 32
На Закарпатье до сих пор подтоплены 116 домов 24
На трассе Киев-Одесса образовалась 7-киллометровая пробка 117
Обострение в зоне АТО: за сутки погибли 2 военных, 6 – ранены 88
На Харьковщине мужчина подстрелил из карабина двух парней 66
Боевики обстреляли Зайцево из «Градов» 52
В Харькове пьяный мужчина угнал маршрутку и попал в ДТП 43
На Луганщине три человека умерли от отравления алкоголем 40
Сутки в АТО: 16 обстрелов, обошлось без потерь 23
В Украине обесточены почти 150 сел 46
Штаб: На Донбасс зашла группа сербских снайперов 696
Полиция показала последствия обстрела Новолуганского 147
На Днепропетровщине пожарный украл почти тысячу лопат 44
Обстрел Новолуганского: пострадавших уже 8 168
При обстреле Новолуганского пострадали 4 человека 163
Боевики обстреляли Новолуганское из РСЗО, есть жертвы 119

Глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что движение на автодороге Киев-Одесса на границе Киевской и Черкасской областей частично восстановлено. Об этом сообщается в Twitter Министерства внутренних дел.

«Глава Национальной полиции заявил, что движение на автодороге Киев-Одесса на границе Киевской и Черкасской областей частично восстановлено в обоих направлениях», – говорится в сообщении.

Напомним, на участке автодороги Киев-Одесса между Белой Церковью Киевской области и Жашковом Черкасской области в результате обледенения дорожного полотна образовалась пробка общей протяженностью 7,5 км.

Министр внутренних дел Арсен Аваков для разрешения ситуации направил на место главу Нацполиции Сергея Князева и главу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

49
Теги