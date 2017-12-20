Сегодня, 20 декабря, на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение направить обращение в Верховную Раду о необходимости принятия закона о запрете использования и продажи полиэтиленовых пакетов, сообщает пресс-служба Киевсовета.

Отмечается, что, по статистике, ежегодно в странах-членах Европейского Союза используется более 800 тыс. тонн одноразовых полиэтиленовых пакетов, в среднем на одного гражданина ЕС приходится примерно 190 пакетов. И только около 6% от их общего количества идет на переработку.

«В Украине на одного человека ежегодно приходится более 500 полиэтиленовых пакетов. Период разложения одного составляет более 100 лет. Это приводит к загрязнению окружающей среды, вызывает засорение улиц, зеленых и прибрежных зон, водоемов. Учитывая это, около 40 стран мира уже приняли нормативные акты, которые или запрещают, или ограничивают использование полиэтиленовых пакетов», - отметил депутат Киевсовета Константин Яловой.

На сайте электронных петиций в Киевский городской совет была зарегистрирована инициатива о запрете использования и продажи одноразовых полиэтиленовых пакетов. Она была поддержана на заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики. Но действующее законодательство не предусматривает право органов местного самоуправления устанавливать запрет обращения товаров на территории соответствующей административно-территориальной единицы. Таким образом, вопрос запрета использования и продажи полиэтиленовых пакетов должен решаться на государственном уровне.

Именно с этой целью, Киевсовет обратился к Верховной Раде Украины с просьбой решить вопрос запрета использования полиэтиленовых пакетов на законодательном уровне.

Данное решение поддержали 85 депутатов.