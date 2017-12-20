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Глава Национальной полиции Сергей Князев во время полета в Черкасскую область снял с вертолета многокилометровую пробку, которая образовались на трассе Киев-Одесса. Соответствующее видео он опубликовал в Twitter.

«На автодороге Киев-Одесса автомобили застряли в снежных сугробах. Лечу в Черкасскую область, где образовались километровые пробки, чтобы на месте выяснить ситуацию и восстановить движение транспорта», – отметил он.

В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что для решения транспортного кризиса на границе Черкасской и Киевской областей направлены силы МВД, сообщает департамент коммуникации министерства.  

«На границе Черкасской и Киевской области - кризисная ситуация. Более суток остаются в снежном плену около сотни большегрузных автомобилей», - сообщил министр внутренних дел.

Он добавил, что для разрешения ситуации направил на место главу Нацполиции Сергея Князева и главу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина для координации действий. «С приданными силами они должны форсированно освободить людей и транспорт из снежного плена», - отметил Аваков.

Напомним, на участке автодороги Киев-Одесса между Белой Церковью Киевской области и Жашковом Черкасской области в результате обледенения дорожного полотна образовалась пробка общей протяженностью 7,5 км.
ForUm

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