На участке автодороги Киев-Одесса между Белой Церковью Киевской области и Жашковом Черкасской области в результате обледенения дорожного полотна образовалась пробка общей протяженностью 7,5 км, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, наблюдается медленное движение грузового и легкового транспорта в обоих направлениях.

С целью расчистки от гололеда указанного участка автодороги и окончательного высвобождения грузового автотранспорта, который остался на обочине, ограничено движение всего автотранспорта со стороны Белой Церкви в сторону Одессы и со стороны Жашкова в направлении. Киев.

В ГосЧС отметили, что автомобили поочередно буксируются 19 тягачами. Из заносов высвобождены 402 автомобиля.

Всего к ликвидации заторов привлечено 49 единиц техники и 111 человек в том числе от ГосЧС 20 единиц техники и 76 человака личного состава.

Также отмечается, что проезд по другим дорогам государственного и регионального значения обеспечен.

Напомним, 19 декабря в связи со сложными погодными условиями ограничения для движения транспорта действовали в Закарпатской и Винницкой и Киевской областях.