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Верховная Рада Украины отклонила проект постановления об отмене голосования за бюджет на 2018 год.

Постановление №7000/П об отмене решения Рады по принятию госбюджета на 2018 год зарегистрировал внефракционный нардеп Юрий Левченко. За документ проголосовали 64 народных депутатов, сообщает 112 Украина.

Также депутаты отказались отменить результаты голосования за изменения в Бюджетный кодекс. Проект постановления 7116-П поддержал 41 нардеп.

Напомним, 7 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о государственном бюджете Украины на 2018 год. 
ForUm

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