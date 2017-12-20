Средний курс продажи американской валюты упал на 10,97 коп - до 28,0227 грн. Максимальный курс покупки составил 27,82 грн, минимальный курс продажи - 27,9 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 4,50 коп и составляет 32,6037 грн, средний курс продажи - упал на 1,73 коп до 33,2450 грн. Продать евро дороже можно за 32,86 грн, купить дешевле - за 33,05 грн, сообщает LIGA.net.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп и составляет 4,362 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,8 коп до 4,804 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,7 грн.

Напомним, ранее заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что фундаментальных причин для девальвации украинской гривни на сегодня нет, и текущая волатильность валютного рынка обусловлена сезонными и психологическими факторами.