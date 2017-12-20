Официальный Вашингтон прямо назвал Россию и ее ставленников на Донбассе источником насилия и связывает последнее обострение и обстрелы с односторонним выходом России из Совместного центра координации и контроля.

С соответствующим заявлением выступила во вторник в Вашингтоне пресс-секретарь Государственного департамента США Хезер Науерт, сообщает Укринформ.

«Ранее договоренности о прекращении огня достигались на уровне российско-украинского военного механизма (Совместного центра координации и контроля – ред.), что позволяло гражданским безопасно оставлять районы обстрела. Однако правительство России в одностороннем порядке приняло решение о выходе из этого механизма», - подчеркнула Науерт.

Она открыто назвала Россию и ее ставленников «источником насилия» на востоке Украины. Российское правительство продолжает поддерживать активный конфликт и гуманитарный кризис, обеспечивает свое командование и направляет вооруженные силы, а также осуществляет непосредственный контроль над своими ставленниками в местной власти, - подчеркнула представитель Госдепартамента США.

Она подчеркнула: конфликт на востоке Украины – это не гражданская война.

«Так называемые «республики», которые создала Россия, являются незаконными формированиями», - отметила пресс-секретарь Госдепа.

Вместе с тем она акцентировала внимание на последнем обострении гуманитарной ситуации на Донбассе.

«Минувшей ночью силы под предводительством России осуществили обстрел села Новолуганское ракетами «Град», что привело к ранениям восьми мирных жителей, повреждения десятков домов, школ, а также детской площадки», - отметила Науерт.

Кроме того, она подчеркнула, что во вторник возобновились бои вокруг донецкой фильтрационной станции и ее трубопровода, где содержится ядовитый хлорный газ.

«Мы считаем это чрезвычайно опасным», - сказала пресс-секретарь Госдепа.

Она подчеркнула, что повреждение этого объекта инфраструктуры «будет потенциально разрушительным». Науерт также отметила, что в момент брифинга работники станции находятся в бомбоубежище в ловушке.

«Соединенные Штаты призывают Россию прекратить атаки на востоке Украины, вывести свои силы и тяжелые вооружения с суверенной территории Украины и согласовать прочную миротворческую миссию ООН», - заявила официальный Государственного департамента США.

Напомним, 19 декабря входящие в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе (СЦКК) российские офицеры покинут территорию Украины.

МИД Украины расценивает этот шаг как очередную провокацию. Украинская сторона продолжит работу в Совместном центре, однако будет вынуждена вывести своих наблюдателей с оккупированной территории.

Украинские военнослужащие, которые входят в СЦКК, покинули территорию самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Также из этих районов выехали и российские офицеры СЦКК.

18 декабря около 17:00 российско-оккупационные войска из населенного пункта Горловка обстреляли из реактивных систем залпового огня Новолуганское.