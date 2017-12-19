Москва разочарована решением французских властей не пустить корреспондента РИА Новости на мероприятие в президентской администрации, заявили в МИД страны.



В ведомстве предложили представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру оценить этот шаг Парижа.

«Арлем Дезир, что вы думаете о таком разочаровывающем действии? Наверняка не хотели бы такого же подхода к французским журналистам в Москве?» — говорится в сообщении в Twitter ведомства.

В пресс-службе МИА «Россия сегодня» заявили, что разбираются в причинах произошедшего.

Накануне российского корреспондента не пустили в Елисейский дворец перед церемонией вручения послом Алексеем Мешковым верительной грамоты президенту Эммануэлю Макрону, несмотря на выполненные в срок требования к аккредитации. Предполагалось, что журналисты смогут во дворе резиденции наблюдать за прибытием дипломатов, а на саму церемонию допущены не будут.

В июле 2017 года Елисейский дворец аналогичным образом не пустил корреспондента и фотографа РИА Новости на встречу Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Напомним, в мае президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что RT и Sputnik не имели доступа к его избирательному штабу потому, что распространяли ложную информацию и клевету.