Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что RT и Sputnik не имели доступа к его избирательному штабу потому, что распространяли ложную информацию и клевету.

Так Макрон в ходе совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным ответил на вопрос о том, почему в его предвыборный штаб не пустили журналистов российских изданий Sputnik и RT (Russia Today), сообщает Радио Свобода.



По словам президента Франции, он сохраняет отличные отношения с иностранными журналистами, но, «когда органы СМИ распространяют бесстыдную ложь, это уже не журналисты».

«Russia Today и Sputnik ведут себя не как пресса, а как агенты влияния и органы пропаганды, причем лживой пропаганды», — заявил французский лидер. Поэтому, по его словам, журналистов этих СМИ не пустили в его предвыборный штаб. В заключение Макрон добавил, что по этому вопросу «он не намерен уступать».





Во время пресс-конференции Путин не стал комментировать слова Макрона. Позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «не согласны с такой оценкой.

Штаб Макрона отказал в аккредитации RT и Sputnik 27 апреля. Его пресс-секретарь тогда назвал российские издания «двуглавой сущностью», обвинив их в публикации государственной пропаганды и фейковых новостей. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на это решение заявила, что Москва рассматривает запрет как «преднамеренную и неприкрытую дискриминацию в отношении российских СМИ» со стороны кандидата в президенты государства, которое исторически было чутким в отношении свободы слова.

