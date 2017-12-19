также в разделеОбщество
Помощница киевского судьи «сливала» адвокату секретные документы 20
Полторак может уйти на пенсию, чтобы стать гражданским министром обороны 19
Украинские военные из СЦКК покинули ОРДЛО 48
В связи с непогодой в Украине возможны сбои в доставке почты 29
Суд разрешил допросить «грузинских снайперов» по видеосвязи 72
Непогода в Украине: Гройсман требует до конца дня дать свет и ликвидировать пробки 32
Гройсман созвал экстренное совещание из-за ситуации на дорогах 35
Оксана Марченко: Оставить в беде вдову с четырьмя детьми мы не могли 47
Морозова: Принятие закона об амнистии значительно упростило бы обмен пленными 25
В Минюсте рассказали, когда покажут списки неплательщиков алиментов 24
Украина обратится в НАТО из-за сербских снайперов в «ДНР» 51
В РФ завели еще три дела на украинских военных 41
Гройсман приехал в село под Калиновкой и похвастался выполнением обещания 74
В нескольких областях перекрыли дороги 41
Задержанный в Днипре участник «самообороны Крыма» арестован без права залога 40
Киев на переговорах в Минске предложит новое перемирие 140
За сутки на Закарпатье 50 дворов освободили от воды 23
Из-за непогоды сегодня задерживались 30 поездов 95

Высший земельный суд Вены отказал в выдаче украинского олигарха Дмитрия Фирташа Испании.

Об этом сообщает австрийское издание Kronen Zeitung, передает Европейская правда.

Решение суда является окончательным, отмечает издание, подчеркивая, что для Фирташа юридически оно является частичным успехом.

Таким образом, суд подтвердил законность решения Высшего земельного суда Вены в конце августа.

Суд одобрил такое решение, поскольку испанские власти не предоставили достаточного обоснования для проведения экстрадиции.

Как известно, украинского олигарха задержали в Австрии в марте в 2014 году на запрос американских следователей, но выпустили под залог в 125 миллионов евро.

США обвиняют Фирташа в даче взятки в размере 18,5 миллионов долларов за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

В феврале 2017 Высший земельный суд Вены разрешил экстрадицию Фирташа в США.

В ноябре 2016 украинский олигарх Дмитрий Фирташ был объявлен в розыск Антикоррупционной прокуратурой Испании вместе с двумя своими сообщниками по подозрению в отмывании денег. 

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги