Министерство юстиции намерено обнародовать реестр неплательщиков алиментов с нового года. Об этом сообщил министр Павел Петренко в Twitter.
«С нового года мы публикуем реестр неплательщиков алиментов – это будет дополнительная помощь для женщин, которые решили строить новые отношения: нет их нового избранника в этом реестре? Не повторит ли он прежних ошибок в будущем?» - написал он.
З нового року ми оприлюднюємо реєстр неплатників аліментів – це буде додаткова допомога для жінок, які вирішили будувати нові стосунки: чи немає їхнього нового обранця у цьому реєстрі? Чи не повторить він колишніх помилок у майбутньому? #ПРЯМА_МОВА pic.twitter.com/8t3PZTecrd— Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 19 декабря 2017 г.
Напомним, Верховная Рада запретила тем, кто не платит алименты, выезжать за границу и управлять автомобилем.
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