также в разделеОбщество
Помощница киевского судьи «сливала» адвокату секретные документы 20
Полторак может уйти на пенсию, чтобы стать гражданским министром обороны 19
Украинские военные из СЦКК покинули ОРДЛО 48
В связи с непогодой в Украине возможны сбои в доставке почты 29
Суд разрешил допросить «грузинских снайперов» по видеосвязи 72
Непогода в Украине: Гройсман требует до конца дня дать свет и ликвидировать пробки 32
Гройсман созвал экстренное совещание из-за ситуации на дорогах 35
Оксана Марченко: Оставить в беде вдову с четырьмя детьми мы не могли 47
Австрия окончательно отказала в экстрадиции Фирташа в Испанию 24
Морозова: Принятие закона об амнистии значительно упростило бы обмен пленными 25
Украина обратится в НАТО из-за сербских снайперов в «ДНР» 51
В РФ завели еще три дела на украинских военных 41
Гройсман приехал в село под Калиновкой и похвастался выполнением обещания 74
В нескольких областях перекрыли дороги 41
Задержанный в Днипре участник «самообороны Крыма» арестован без права залога 40
Киев на переговорах в Минске предложит новое перемирие 140
За сутки на Закарпатье 50 дворов освободили от воды 23
Из-за непогоды сегодня задерживались 30 поездов 95

Министерство юстиции намерено обнародовать реестр неплательщиков алиментов с нового года. Об этом сообщил министр Павел Петренко в Twitter.

«С нового года мы публикуем реестр неплательщиков алиментов – это будет дополнительная помощь для женщин, которые решили строить новые отношения: нет их нового избранника в этом реестре? Не повторит ли он прежних ошибок в будущем?» - написал он.

 


 

 

Напомним, Верховная Рада запретила тем, кто не платит алименты, выезжать за границу и управлять автомобилем.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги