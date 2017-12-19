Депутат Киевского городского совета привлечен к ответственности за несвоевременное декларирование приобретенного авто, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Шевченковский районный суд Киева рассмотрел протокол об административном правонарушении, связанном с коррупцией и предусмотренным ч. 2 ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях, составленный органами Национальной полиции Украины в отношении одного из депутатов Киевского городского совета VIII созыва.

Установлено, что в июле 2017 депутат приобрел автомобиль Toyota Camry за 833 380 грн, но не сообщил на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о существенных изменениях в своем имущественном состоянии, как того требует закон.

Постановлением Шевченковского райсуда Киева, которое вступило в законную силу, указанное лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией и наложено взыскание в виде штрафа в размере 1700 грн (100 необлагаемых минимумов доходов граждан).