Земельный суд Вены 29 августа отклонил запрос правоохранителей Испании на экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на австрийское издание Kurier.

Так, суд счел присланные из Барселоны документы недостаточными для обоснования выставленного в отношении Фирташа европейского ордера на арест.

Издание также цитирует защитников украинского бизнесмена экс-министра юстиции Австрии Дитера Бомдорфера и Рудигера Шендера, по мнению которых, такое решение венского суда подтверждает политическую мотивировку экстрадиции, которую испанские правоохранители пытались осуществить по запросу США.

Напомним, ФБР обвиняет Фирташа в коррупции при получении разрешения на разработку титанового месторождения в Индии. Якобы олигарх и его сотрудники заплатили индийским чиновникам 19 миллионов евро.

Первый запрос о выдаче Фирташа был отправлен американцами в Вену 30 октября 2013 года. Однако через несколько дней он был отозван. Второй аналогичный документ поступил уже 27 февраля 2014 года, ордер на арест Фирташа был выдан 12 марта, и в тот же день олигарха задержали.

Затем бизнесмен внес залог в сумме 125 миллионов евро и был выпущен под обязательство не покидать Вену. Дело было рассмотрено только через год. 30 апреля 2015 года судья Кристоф Бауэр отказал в выдаче олигарха Штатам.