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Главари террористических группировок «ДНР» и «ЛНР» Александр Захарченко и Леонид Пасечник до сих пор являются гражданами Украины. Это же касается и бывшего главаря луганских боевиков Игоря Плотницкого, а также назначенных Россией «руководителей» аннексированного Крыма Сергея Аксенова и Владимира Константинова. Об этом говорится в ответе Администрации Президента Украины на запрос 112 Украина.

«Материалы о прекращении гражданства Украины указанных в запросе лиц на рассмотрение Комиссии при президенте Украины по вопросам гражданства в установленном законодательством порядке не поступали», - говорится в тексте документа.

В АП пояснили, что согласно закону Украины «О гражданстве», установление принадлежности к гражданству, принятие решение о его приобретении, ведении учета лиц, которые приобрели либо прекратили гражданство, осуществляется Государственной миграционной службой, Министерством иностранных дел, дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями.

В «Л/ДНР» уже длительное время выдают собственные «паспорта граждан», которые на официальном уровне признала лишь Россия. В Крыму же с начала аннексии полуострова массово выдавали жителям полуострова российские паспорта.

Въезд на территорию Украины гражданам с «паспортами Л/ДНР», а также паспортами гражданина России, выданными в аннексированном Крыму, запрещен.
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