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Немецкий концерн Siemens в понедельник, 18 декабря, подписал контракт на строительство в Нижнекамске парогазовой электростанции мощностью 495 МВт. Об этом пишет DW.

Контракт в Мюнхене подписали президент Siemens в России Дитрих Меллер (Dietrich Möller) и генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» (группа компаний «Таиф») Азат Бикмурзин в присутствии заместителя премьер-министра Баварии Ильзе Айгнер (Ilse Aigner), президента Татарстана Рустама Минниханова и главного управляющего Siemens Джо Кэзера (Joe Kaeser). Стоимость сделки – 380 млн евро

Согласно контракту, Siemens поставит две газовые турбины SGT5-2000Е и одну паровую турбину ST-600, а также оборудование для распределения энергии. Субподрядчиком выступит турецкая строительная компания ENKA. Ожидается, что «Нижнекамскнефтехим» также заключит с Siemens 13-летнее сервисное соглашение.

Электростанция должна быть запущена к маю 2021 года. Предполагается, что она будет работать на синтетическом газе - побочном продукте нефтехимического производства «Нижнекамскнефтехима».

Siemens является генеральным подрядчиком, поэтому «компания будет сохранять полный контроль над поставкой и установкой оборудования».

Это первый крупный контракт Siemens в России после того, как турбины немецкого концерна оказались в аннексированном РФ Крыму. Сейчас в связи с этим идут судебные разбирательства.
ForUm

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