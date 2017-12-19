В связи с ухудшением погодных условий наземный общественный транспорт в Киеве курсирует без соблюдения расписания движения. Об этом сообщили в КП «Киевпастранс».

«С начала движения транспорта 19 декабря для автобусов, троллейбусов, трамваев введено оперативное положение №3 – курсирование без соблюдения расписания в связи с ухудшением погодных условий и осложненным движением», - говорится в сообщении.

Напомним, 18 декабря в Киеве выпало около 30% месячной нормы осадков. Во вторник, 19 декабря, в Киеве ожидается ночью сильный снег, днем ​​– умеренный, ночью и утром порывы ветра 15-18 м/с, метель, на дорогах гололедица.