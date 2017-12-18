Количество пострадавших во время обстрела поселка Новолуганское из РСЗО «Град» со стороны боевиков увеличилось до 8 человек, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«По состоянию на 20:15 сообщается о 8 пострадавших: одному оказывают помощь в Бахмуте, остальным – в Светлодарске», - сообщил он в Facebook.

По словам главы ОВГА, одна женщина находится в тяжелом состоянии - получила ранение в глаз.

«Обстрел продолжается», - сообщил Жебривский.

Ранее сообщалось о четырех раненых.

Около 17:00 российско-оккупационные войска из населенного пункта Горловка обстреляли из реактивных систем залпового огня Новолуганское.