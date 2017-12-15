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Национальный банк Украины не будет прогнозировать курс гривни к доллару, однако сохранит свое присутствие на валютном рынке для сглаживания его чрезмерной волатильности. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Национального банка Яков Смолий в ходе встречи с представителями бизнеса в Европейской Бизнес Ассоциации.

«Мы неоднократно говорили, что не прогнозируем курс. Но если колебания слишком существенные, мы выходим с интервенциями, чтобы их максимально сглаживать, и чтобы не было паники», - сказал Смолий, сообщает УНИАН.

Он отметил, что текущая волатильность на валютном рынке обусловлена сезонными факторами, ростом бюджетных платежей в конце года и высокой ликвидностью банковской системы. 

«Есть сезонные колебания в декабре, когда растет бизнес-активность перед Рождеством и Новым годом. И наше Министерство финансов старается выполнить все программы по расходам в конце года. И мы видим, какая сегодня ликвидность банковской системы – это создает определенное давление», - пояснил Смолий.

Напомним, стоимость покупки доллара в киевских обменниках 15 декабря повысилась до 28 грн/долл., продажи – до 27,70 грн/долл.

 
ForUm

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