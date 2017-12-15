Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни до 27,63 за доллар, сообщается на сайте НБУ.
Так, на 18 декабря установлен следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2763,5063 (15 декабря – 2741,0006);
100 EUR – 3262,5955 (15 декабря – 3246,7152);
10 RUR – 4,6920 (15 декабря – 4,6689).
Напомним, В пятницу, 15 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,63/27,64 грн/долл.
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