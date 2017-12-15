также в разделеЭкономика
МВФ: Приезд миссии в Киев пока не планируется 47
Президент пока не предлагал Смолию возглавить Нацбанк 41
Стало известно, кто вывез информацию о клиентах Приватбанка в Россию 295
НБУ снова сдвинул сроки получения транша от МВФ 123
Юрий Косюк: Энергетическая независимость предприятий ускорит децентрализацию 107
НБУ снова повысил учетную ставку 101
В Украине продолжает падать курс гривни 209
Названа дата запуска украинского лоукостера 75
НБУ сохранил требование обязательной продажи 50% валютной выручки 65
Украинцам разрешили свободно ввозить в страну более €10 тысяч 146
Украина восстановила объемы транзита газа 51
Украина и Польша введут совместный таможенный контроль 52
В Rothschild объяснили, почему никто не купил Roshen 101
Кабмин утвердил новый состав набсовета «Нафтогаза» 87
Кабмин начал отбор партнеров для совместного управления ГТС 49
Юрий Косюк: Сегодня агросектор может производить энергии, эквивалентной 20 млн кубометров газа 103
Гройсман пообещал повышение пенсий военным 130
Косюк: Альтернативная энергетика должна стать фундаментом диверсификации энергоносителей 8901

В пятницу, 15 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,63/27,64 грн/долл., сообщил дилер коммерческого банка.

По его информации, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,61/32,63 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4460/0,4466 грн/рубль, сообщает УНИАН.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 27,6270 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 302 сделки на сумму 144,98 млн долл. В то же время, в обменниках Киева доллар уже больше 28 гривен, евро приближается к 34 грн. 

Напомним, в четверг, 14 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,43/27,46 грн/долл.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

37
Теги