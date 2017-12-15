В пятницу, 15 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,63/27,64 грн/долл., сообщил дилер коммерческого банка.

По его информации, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,61/32,63 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4460/0,4466 грн/рубль, сообщает УНИАН.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 27,6270 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 302 сделки на сумму 144,98 млн долл. В то же время, в обменниках Киева доллар уже больше 28 гривен, евро приближается к 34 грн.

Напомним, в четверг, 14 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,43/27,46 грн/долл.