Делегаты ПАСЕ от 20 стран-членов Совета Европы подписали жесткую декларацию «Защитить ценности Совета Европы и авторитет» относительно попыток вернуть Россию в Ассамблею без выполнения РФ резолюций ПАСЕ.

Об этом сообщил председатель постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Владимир Арьев.

«В тексте выражается сожаление из-за того, что определенные силы в Совете Европы пытаются подорвать авторитет Ассамблеи в частности и СЕ в целом. Подписанты также заявляют, что попытка безусловно восстановить делегацию РФ в правах полностью разрушает авторитет ПАСЕ и вызовет эффект домино в организации и призывают остановить этот сценарий», - написал он в Facebook, опубликовав текст декларации.

Среди подписантов – представители Дании, Эстонии, Грузии, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Молдовы, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Испании, Швеции, Великобритании и Украины. Позже присоединился делегат от Словакии.

Полный список должен быть обнародован вскоре в разделе Documents на сайте ПАСЕ.

Как сообщал ForUm, 11 октября Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию, которая может создать условия для снятия политических санкций с делегации Российской Федерации.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что принятая резолюция еще не гарантирует ее возвращение в ПАСЕ.

Он также сообщил, что Украине и партнерам удалось сорвать создание в ПАСЕ рабочей группы, которая должна была искать пути реформы СЕ, обеспечивающей возвращение России.