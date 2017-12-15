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Для обмена пленными в Одессе освобождены 8 подозреваемых в сепаратизме и преступлениях против национальной безопасности. Об этом в эфире 112 Украина сказала пресс-секретарь прокуратуры Одесской области Инна Верба.

«В целом за несколько дней уже 8 человек, которые являются подозреваемыми и обвиняемыми по ряду уголовных производств (преступления против национальной безопасности, территориальной целостности, общественной безопасности), были освобождены из-под стражи в зале суда», - сообщила она.

Так, освобожден гражданин России Евгений Мефедов, подозреваемый в организации беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.

В ведомстве отметили, что прокуратура, полиция и служба безопасности Одесской области принимают все меры, чтобы как можно больше украинских граждан возвращались из незаконного содержания.

Напомним, суд Одессы отменил меру пресечения россиянину Мефедову, его и ряд других террористов обменяют на удерживаемых в ОРДЛО украинцев.

2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.
ForUm

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