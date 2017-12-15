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В Киеве двое мужчин, которые ехали по тротуару, избили пешехода, сделавшего им замечание. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел вечером, 14 декабря, на Воздухофлотском проспекте. Двое лиц кавказкой национальности на Mercedes E-class (АА5533РР) ехали по тротуару и сигналили пешеходам. Парень попросил мужчин быть аккуратней. Однако кавказцы, вместо того, чтобы съехать на дорогу, избили пешехода, а после этого километр протащили его на капоте.


«Парня протащили на капоте и избили. Он чудом выжил. Mercedes E-class 2013+ черного цвета. Номера АА5533РР. Машина оформлена не на них», - говорится в сообщении.

После этого злоумышленники скрылись.
 
ForUm

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