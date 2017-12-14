В Одессе суды отменяют меру пресечения в виде содержания под стражей и отпускают под личное обязательство фигурантов ряда сепаратистских и террористических дел с целью обмена на украинских пленных. Об этом сообщает Думская.

Так, по данным издания, Приморский райсуд отпустил россиянина Евгения Мефедова, участника событий 2 мая, которому инкриминируют посягательство на территориальную целостность Украины. Эту информацию подтвердил адвокат Мефедова.

«Мера пресечения отменена с целью дальнейшего обмена (Мефедова – ред.) на украинских военнослужащих и других лиц, незаконно удерживаемых на территории преступных формирований (в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей – ред.)», - отметили в облпрокуратуре, добавив, что ведомство совместно с управлением СБУ в Одесской области держит этот вопрос на контроле и принимает меры, чтобы как можно больше незаконно удерживаемых украинских граждан могли вернуться домой.

Его товарищ Сергей Долженков («капитан Какао») остается в СИЗО, его не включили в списки на обмен.

Малиновский райсуд освободил прямо в зале четверых ветеранов войны в Афганистане, которых обвиняют в попытке создания «Одесской народной республики» и покушении на убийство народного депутата Алексея Гончаренко. На обмен идет экс-глава областного комитета ветеранов Афганистана, бывший депутат горсовета Александр Луценко и Игорь Махиненко. Двое других обвиняемых остаются в Одессе, но под домашним арестом.

Также будет передан боевикам подозреваемый в теракте на улице Жуковского (покушение на Марка Гордиенко) Семен Бойцов (второй, Мирослав Мельник, ехать на малую родину отказался) и бывший десантник Владимир Дорогокупец, которого обвиняют в вербовке террористов и растлении несовершеннолетних.

Планируют также передать боевикам Алексея и Елену Власенко, которых подозревали в передаче противнику информации о военных перевозках на Одесской железной дороге, и Максима Генко – участника банды под названием «Бригада оперативного реагирования», поджигавшего банкоматы «ПриватБанка».

Подозреваемые в терактах у волонтерских центров и у здания СБУ пока остаются в СИЗО, уточнили информаторы издания, но, скорее всего, и они отправятся на восток страны.

«Обмен будет произведен по формуле «всех на всех». Первый этап начался. Сегодня всех отправят в Харьков, а оттуда — на место обмена», – отметил источник.

Напомним, по данным СМИ, обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными «Донецкой» и «Луганской народными республиками» должен состояться до 25 декабря.